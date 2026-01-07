Omicidio Rob Reiner il figlio Nick oggi in tribunale | si dichiarerà colpevole

Mercoledì, a Los Angeles, Nick Reiner, figlio del regista Rob Reiner, comparirà in tribunale per l’udienza relativa all’omicidio dei suoi genitori, Michele Singer e Rob Reiner. Il 32enne si dovrebbe dichiarare colpevole delle accuse a suo carico, dopo aver trovato i genitori morti nella loro abitazione lo scorso 14 dicembre. La vicenda ha suscitato grande attenzione mediatica e rinnova il dibattito sulla giustizia.

Comparirà oggi, mercoledì, in un tribunale di Los Angeles (Usa) e dovrebbe dichiararsi colpevole dell'omicidio dei suoi genitori Nick Reiner, il 32enne figlio del famoso regista Rob Reiner e della moglie Michele Singer, trovati morti nella loro casa lo scorso 14 dicembre con ferite di arma da taglio. Nick Reiner è stato arrestato poche ore dopo il delitto e da allora è trattenuto in custodia cautelare senza possibilità di cauzione. A suo carico due capi di imputazione per omicidio di primo grado (volontario). L'avvocato di Nick Reiner non ha ancora annunciato la linea difensiva.

