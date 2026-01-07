Omicidio Mollicone Appello bis si apre con il caso dell' informativa | Non ho cambiato una parola

È iniziato presso la Corte d’Appello di Roma l’appello bis per l’omicidio di Serena Mollicone, avvenuto nel 2001 ad Arce. La fase si apre con l’informativa, durante la quale l’imputato ha dichiarato di non aver modificato alcuna frase. Il processo prosegue con l’obiettivo di fare chiarezza sulla vicenda e di arrivare a una pronuncia definitiva sulla tragica morte della giovane.

Prosegue dinanzi alla Corte d'Appello di Roma il processo d'appello bis per l'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne uccisa ad Arce nel 2001. Dopo l'annullamento in Cassazione sono tornati davanti ai giudici romani l'ex comandante della stazione carabinieri di Arce, Franco Mottola, sua moglie.

Omicidio Serena Mollicone, Franco Mottola al processo d’Appello bis/ “Noi innocenti. Ruppi io la porta ma…” - Omicidio Serena Mollicone, dichiarazioni spontanee di Franco Mottola al processo d'Appello bis: "Noi innocenti e perseguitati. ilsussidiario.net

Delitto Mollicone, in appello bis verrà sentito teste chiave - La Corte d'Assise di Appello di Roma, nell'ambito del processo per l'omicidio di Serena Mollicone, ha ammesso tra le testimonianze anche quella di Gabriele Tersigni, il ... notizie.tiscali.it

Nel processo per l’omicidio di Serena Mollicone, le parole pronunciate in aula riaprono ferite mai rimarginate. Maria Tuzi, figlia del vicebrigadiere Santino, risponde alle dichiarazioni di Franco Mottola sul suicidio del padre. Respinge con fermezza l’idea di un - facebook.com facebook

