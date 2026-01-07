Nel settembre 2020, un carabiniere ha ucciso un cittadino siriano durante un intervento contro un furto all’Eur. Dopo un procedimento giudiziario, il Tribunale di Roma ha condannato il militare a tre anni di reclusione. La vicenda ha sollevato discussioni sulla proporzionalità dell’uso della forza da parte delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

Il Tribunale di Roma ha condannato a tre anni di reclusione il carabiniere che nel settembre del 2020 uccise con un colpo di pistola un cittadino siriano di 56 anni nel quartiere Eur, durante un intervento per sventare un furto. Il militare era imputato per eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi e i pm avevano chiesto una pena di due anni e mezzo. Con la sentenza di primo grado, il tribunale ha ritenuto che, pur in una situazione di tensione e pericolo, la risposta armata abbia superato i confini fissati dalla legge. I fatti risalgono alla notte tra il 19 e il 20 settembre 2020, quando una pattuglia del Nucleo radiomobile intervenne in via Paolo Di Dono, dopo che avevano ricevuto la segnalazione di un ingresso irregolare in un ufficio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Omicidio durante un intervento per sventare un furto all’Eur: carabiniere condannato a tre anni

Leggi anche: Abusi sessuali su tre studenti a scuola e durante le lezioni private: prof condannato a 8 anni

Leggi anche: Carabiniere spara durante un furto e colpisce il proprietario di casa

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Margaret Spada morta a 22 anni durante un intervento al naso: chiesto l’arresto per il chirurgo - Il chirurgo estetico Marco Procopio rischia di finire agli arresti domiciliari per omicidio colposo sulla morte di Margaret Spada. fanpage.it

Discussione durante il pranzo di Natale finisce nel sangue: due feriti e un arresto per tentato omicidio. - facebook.com facebook