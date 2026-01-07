Omicidio di Castelnuovo oggi l’interrogatorio di Canepari

Oggi si svolgerà l’interrogatorio di garanzia presso il giudice Scarpa per Eros Canepari, 90 anni, sospettato dell’omicidio della figlia Monica, di 63 anni. L’udienza rappresenta un passaggio importante nell’indagine in corso, che ha attirato l’attenzione sull’episodio verificatosi a Castelnuovo.

E' previsto per oggi l'interrogatorio di garanzia, davanti al giudice Scarpa del 90enne Eros Canepari, accusato dell' omicidio della figlia 63enne Monica. L'anziano – che soffre di demenza – è accusato del reato di omicidio volontario aggravato dopo aver colpito a morte, con un martello, la vittima - che da anni si occupava di entrambi i genitori - nella loro abitazione di via per Formigine, a Castelnuovo. L'avvocato dell'uomo, Elisa Baldaccini ha incontrato il proprio assistito nel carcere di Sant'Anna e ha fatto presente come l'uomo non risultasse lucido e quindi non fosse in grado di ricostruire e ricordare quanto accaduto domenica pomeriggio.

