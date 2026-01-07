Omicidio Ambrosio | Abbiamo raccolto tantissimi dati in 24 ore | VIDEO

Nelle 24 ore successive all’omicidio di Alessandro Ambrosio, la Squadra mobile di Bologna ha raccolto numerosi dati per approfondire la dinamica e il movente dell’omicidio del capotreno. L’indagine prosegue senza sosta, mantenendo alta l’attenzione sulla ricostruzione dei fatti e sulla ricerca di elementi utili all’identificazione del responsabile.

Capotreno ucciso a Bologna, il sospettato era stato controllato due ore dopo il delitto - L’uomo, ha spiegato Battisti, aveva “un precedente di questo tipo” cioè di aggressioni anche al ... msn.com

Fermato Marin Jelenic, unico accusato per l'omicidio di Alessandro Ambrosio: "Non so perché sono ricercato" - Dopo l'assassinio del capotreno alla stazione di Bologna, è riuscito a raggiungere la Lombardia spostandosi in treno e bus. today.it

Omicidio Bologna: clamorosa svolta nelle indagini: sospettato in fuga per la morte di un capotreno

È stato fermato dai poliziotti del commissariato di Desenzano del Garda (Brescia) l’uomo accusato di essere l’autore dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso a coltellate il 5 gennaio in un parcheggio nei pressi della stazione ferrovi - facebook.com facebook

Bologna, l'omicidio di Alessandro Ambrosio e la folle fuga tra le stazioni: così è stato preso Marin Jelenic. 'È il killer del capotreno' x.com

