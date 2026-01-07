Omicidio alla stazione di Bologna sciopero di 8 ore nel ricordo di Alessandro Ambrosio Diretta

Il 7 gennaio 2026 a Bologna si è conclusa dopo 27 ore la ricerca del responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì sera alla stazione. Nel ricordo della vittima, è stato indetto uno sciopero di otto ore, mentre le autorità continuano le indagini per chiarire le dinamiche dell’accaduto. La vicenda ha suscitato una forte attenzione pubblica e una riflessione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Bologna, 7 gennaio 2026 – È finita dopo 27 ore la caccia all'uomo per l'omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno ucciso lunedì sera a Bologna con un fendente all'addome. Polizia Ferroviaria e Squadra Mobile hanno stretto il cerchio attorno a Marin Jelenic, 36enne croato senza fissa dimora, fermato alle 21 del 6 gennaio alla stazione di Desenzano del Garda. L'uomo, ora accusato di omicidio volontario aggravato, era una presenza nota negli scali del Nord Italia: dal 2019 viveva di espedienti tra binari e sale d'attesa, conoscendo quindi alla perfezione i luoghi in cui si è consumato il delitto e la sua, seppure breve, fuga. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Omicidio alla stazione di Bologna, sciopero di 8 ore nel ricordo di Alessandro Ambrosio. Diretta Leggi anche: Capotreno ucciso a coltellate alla stazione di Bologna: Alessandro Ambrosio trovato morto nel parcheggio dipendenti Leggi anche: Bologna, Alessandro Ambrosio ucciso nel parcheggio della stazione: aggressore in fuga La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Capotreno ucciso, ferrovieri proclamano sciopero di 8 ore; Capotreno ucciso. Avvistato a Milano il sospetto killer. Domani sciopero dei ferrovieri; Omicidio del capotreno a Bologna, Cgil e Uil Emilia-Romagna: “Situazione insostenibile, domani 8 ore di…; È stato indetto uno sciopero del personale ferroviario dell'Emilia-Romagna per l'omicidio di un capotreno a Bologna. Omicidio alla stazione di Bologna, sciopero di 8 ore nel ricordo di Alessandro Ambrosio. Diretta - I sindacati dei trasporti hanno proclamato uno stop dalle 9 alle 17, che coinvolge tutta la regione, in segno di vicinanza al capotreno ucciso e in nome della sicurezza. msn.com

Sciopero treni 7 gennaio: protesta per l’omicidio del capotreno a Bologna - Alcuni sindacati hanno proclamato uno sciopero ferroviario per domani (mercoledì 7 gennaio), in seguito all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna. livingcesenatico.it

È stato indetto uno sciopero del personale ferroviario dell’Emilia-Romagna per l’omicidio di un capotreno a Bologna - Alcuni sindacati ha proclamato uno sciopero per domani, mercoledì 7 gennaio, a seguito dell’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio a Bologna: Ambrosio aveva 34 anni ed è stato ucciso lunedì 5 genn ... ilpost.it

Dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, accoltellato la sera del 5 gennaio nel parcheggio riservato ai dipendenti della stazione di Bologna, è stato fermato nel Bresciano Marin Jelenik, 36enne croato ritenuto il responsabile. L’uomo, blocc - facebook.com facebook

Alessandro Ambrosio accoltellato in stazione e la fuga di Jelenic Marin: cosa sappiamo dell'omicidio del capotreno x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.