Omaggio a Pio La Torre. Monteroni in prima linea.

L'incontro al Circolo Arci di Ponte a Tressa ha posto l’attenzione sull’importanza dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Restituire questi patrimoni alla comunità rappresenta un gesto simbolico e concreto nella lotta alla mafia. Un atto di legalità e di speranza, dedicato a Pio La Torre, figura chiave nella lotta contro la criminalità, e un esempio di impegno civico di Monteroni.
La mafia si combatte anche restituendo alla comunità i beni confiscati. Ha un grande valore simbolico l’incontro che si è svolto al Circolo Arci di Ponte a Tressa, un fondo confiscato a una società immobiliare legata alla criminalità organizzata. All’iniziativa, sul tema ‘Princìpi costituzionali negati dal potere criminale. L’impegno politico e civico di Pio La Torre’, promossa dall’Arci provinciale, sono intervenuti Franco La Torre, giornalista, scrittore e figlio del dirigente comunista assassinato dalla mafia nel 1982, il sindaco di Monteroni d’Arbia, Gabriele Berni, e l’assessore Giulia Timitilli. 🔗 Leggi su Lanazione.it
