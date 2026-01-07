Omaggio a Pio La Torre Monteroni in prima linea

L'incontro al Circolo Arci di Ponte a Tressa ha posto l’attenzione sull’importanza dei beni confiscati alla criminalità organizzata. Restituire questi patrimoni alla comunità rappresenta un gesto simbolico e concreto nella lotta alla mafia. Un atto di legalità e di speranza, dedicato a Pio La Torre, figura chiave nella lotta contro la criminalità, e un esempio di impegno civico di Monteroni.

