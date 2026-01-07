Oltre 2500 presenze all' ex Fornace per il rogo della vecia

Il 6 gennaio, all'ex Fornace di Noventana, si è svolta la tradizionale festa della Befana, attirando oltre 2.500 persone. Durante l’evento sono state distribuite circa mille calze e donati 107 litri di cioccolata, insieme a 100 panettoni e 80 litri di vin brulè. Un’occasione di convivialità che ha coinvolto la comunità, offrendo un momento di allegria e tradizione per grandi e bambini.

Mille calze distribuite, donati 107 litri di cioccolata, 100 panettoni è 80 litri di vin brulè. Sono questi i numeri dell'indimenticabile festa della Befana che ieri 6 gennaio ha rallegrato oltre 2500 persone all'ex fornace di Noventana. L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

