Oltre 2500 presenze all' ex Fornace per il rogo della vecia
Il 6 gennaio, all'ex Fornace di Noventana, si è svolta la tradizionale festa della Befana, attirando oltre 2.500 persone. Durante l’evento sono state distribuite circa mille calze e donati 107 litri di cioccolata, insieme a 100 panettoni e 80 litri di vin brulè. Un’occasione di convivialità che ha coinvolto la comunità, offrendo un momento di allegria e tradizione per grandi e bambini.
L'evento è stato organizzato dall'amministrazione comunale.
