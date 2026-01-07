Olimpia Milano che colpo ad Atene | il Panathinaikos battuto 74-87

Olimpia Milano ottiene una vittoria importante ad Atene, battendo il Panathinaikos 74-87. Dopo una prestazione meno convincente, la squadra ha dimostrato carattere e determinazione, sfruttando al meglio le occasioni e confermando la propria crescita. Un risultato che rafforza la posizione in classifica e sottolinea la capacità di reagire alle difficoltà con compostezza e impegno.

Atene (Grecia), 6 gennaio 2026 – Si può passare da uno sbandamento ad una partita perfetta nello spazio di 4 giorni, passando per un match vinto sulla sirena contro una neopromossa. Se sei l'Olimpia Milano può succedere tutto. E dunque l'Armani si gode il successo decisamente meritato con una ripresa perfetta sul campo del Panathinaikos Atene per 74-87 (31-49 il parziale del secondo tempo). Lo fanno ripartendo dalla difesa, tarpando le ali al talento infinito dei greci, asfissiandoli praticamente ad ogni azione. Milano si presenta con le assenze dell'ultimo minuto di Shields ed Ellis (affaticamenti muscolari) con la scelta di non rischiare infortuni più gravi con l'obiettivo di recuperarli già venerdì contro l'Efes, ma quello è succede è decisamente incredibile in positivo.

