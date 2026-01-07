Olevano 50mila euro per modernizzare gli uffici comunali

Il Comune di Olevano sul Tusciano ha ricevuto circa 50mila euro di finanziamenti tramite il programma “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e supportato dal PNRR. L’obiettivo è modernizzare gli uffici comunali, migliorando i servizi offerti ai cittadini e aggiornando le strutture amministrative. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per l’efficientamento della pubblica amministrazione locale.

Ha ottenuto un finanziamento di circa 50mila euro, il Comune di Olevano sul Tusciano, attraverso il programma nazionale “Risorse in Comune”, promosso dal Dipartimento della Funzione Pubblica e sostenuto dal PNRR. Si tratta di un’iniziativa che mette a disposizione 100 milioni di euro per i Comuni. 🔗 Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Olevano, 50mila euro per modernizzare gli uffici comunali Leggi anche: Biblioteche comunali, arrivano oltre 50mila euro per l'acquisto di nuovi libri Leggi anche: Sant’Agata, si spostano ancora gli uffici comunali

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.