Ok il Prezzo è Giusto muore la storica voce della trasmissione Raffaella Bragazzi

7 gennaio 2025

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Si è spenta Raffaella Bragazzi, nota per essere stata la voce storica di “Ok il Prezzo è Giusto”. La sua presenza caratterizzava da anni l’annuncio dei concorrenti, diventando un volto familiare per il pubblico. La scomparsa di Bragazzi rappresenta un momento di tristezza sia a Milano che a La Spezia, dove era molto apprezzata.

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Lutto a Milano e La Spezia per la morte di Raffaela Bragazzi. Fu la storica “voce” di Ok Il Prezzo è Giusto, che annunciava i concorrenti. Una trasmissione entrata nel mito della televisione italiana. E’ stata Iva Zanicchi, che fu la storica conduttrice dello show, ad annunciare la morte della Bragazzi. Che viveva da molti anni a Milano ma che era spezzina e che proprio nel capoluogo ligure aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. . 🔗 Leggi su Lanazione.it

