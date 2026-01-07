Ok il Prezzo è Giusto muore la storica voce della trasmissione Raffaella Bragazzi

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Si è spenta Raffaella Bragazzi, nota per essere stata la voce storica di “Ok il Prezzo è Giusto”. La sua presenza caratterizzava da anni l’annuncio dei concorrenti, diventando un volto familiare per il pubblico. La scomparsa di Bragazzi rappresenta un momento di tristezza sia a Milano che a La Spezia, dove era molto apprezzata.

La Spezia, 7 gennaio 2025 – Lutto a Milano e La Spezia per la morte di Raffaela Bragazzi. Fu la storica “voce” di Ok Il Prezzo è Giusto, che annunciava i concorrenti. Una trasmissione entrata nel mito della televisione italiana. E’ stata Iva Zanicchi, che fu la storica conduttrice dello show, ad annunciare la morte della Bragazzi. Che viveva da molti anni a Milano ma che era spezzina e che proprio nel capoluogo ligure aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo. . 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ok il Prezzo è Giusto, muore la storica “voce” della trasmissione, Raffaella Bragazzi Leggi anche: È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di “Ok, Il Prezzo è Giusto!” Leggi anche: Iva Zanicchi, l’addio a Raffaella Bragazzi, voce storica di Ok, il prezzo è giusto! La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. È morta Raffaella Bragazzi, la voce storica di Ok, il prezzo è giusto: l’addio di Iva Zanicchi - Addio a Raffaella Bragazzi, la voce che per 16 anni ha guidato i concorrenti di Ok, il prezzo è giusto. fanpage.it

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di Ok, il prezzo è giusto: l’addio commosso di Iva Zanicchi - Sui social il messaggio di addio di Iva Zanicchi per Raffaella Bragazzi, indimenticabile voce del game show che ha segnato la TV degli anni Ottanta ... libero.it

È morta Raffaella Bragazzi, storica voce di “Ok, Il Prezzo è Giusto!” - È morta Raffaella Bragazzi, storica voce fuoricampo di "Ok, Il Prezzo è Giusto! davidemaggio.it

Raffaella Bragazzi, morta la storica voce di “Ok, il prezzo è giusto”. Iva Zanicchi: «Una preghiera per lei» - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.