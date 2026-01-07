Oggi scatta lo sciopero dei ferrovieri
Oggi, 7 gennaio, si svolge uno sciopero dei ferrovieri proclamato dai sindacati, in risposta all’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, avvenuto lunedì vicino alla stazione di Bologna. La protesta mira a richiedere maggiori misure di sicurezza per il personale ferroviario. La giornata rappresenta un momento di sensibilizzazione sulle condizioni di lavoro e sulla tutela dei lavoratori del settore ferroviario.
Per chiedere più sicurezza, i sindacati hanno proclamato per oggi, 7 gennaio, lo sciopero del personale ferroviario, dopo l’omicidio del capotreno Alessandro Ambrosio, 34 anni, ucciso lunedì 5 gennaio in un parcheggio riservato al personale, non lontano dalla stazione di Bologna.Lo sciopero di. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
