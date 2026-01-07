Oggi in campo Primavera Coppa Italia al via Al ’Ricci’ arriva il Lecce

Oggi prende il via la partita di Coppa Italia Primavera tra Sassuolo e Lecce. L'incontro si svolgerà questa mattina alle 11 al Ricci, segnando l'inizio della competizione per entrambe le squadre. Un confronto che rappresenta un'importante tappa nel percorso stagionale delle squadre giovanili.

SASSUOLO Comincia il suo cammino in Coppa Italia, il Sassuolo Primavera. Appuntamento questa mattina alle 11 al Ricci, dove arriva il Lecce. Reduci da una brutta sconfitta interna patita domenica ad opera del Cesena che li ha ‘staccati’ dalla zona playoff, i neroverdi non attraversano certo il loro miglior momento in campionato – ultima vittoria il 23 novembre, da allora quattro pareggi e due sconfitte – ma la Coppa può dare loro la ‘scossa’ che serve. Si gioca in gara secca, con tutto quello che ne consegue in termini di necessità di attenzione da parte dei neroverdi, che il Lecce lo hanno già affrontato ad ottobre chiudendo la gara, esterna però, sullo 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

