oggi i funerali dei ragazzi italiani morti nella strage di crans montana un minuto di silenzio nelle scuole

Oggi, 7 gennaio, si svolgono i funerali delle giovani vittime italiane della tragedia di Crans-Montana. In molte scuole italiane è previsto un minuto di silenzio per ricordare le persone scomparse. Un momento di riflessione condivisa per onorare la memoria delle vittime e esprimere vicinanza alle famiglie coinvolte in questa tragica perdita.

Oggi, 7 gennaio, è il giorno dell'addio alle vittime italiane dell'incendio di Capodanno a Crans-Montana. A Milano si celebrano i funerali solenni di Achille Barosi e Chiara Costanzo, quelli di Giovanni Tamburi a Bologna, mentre Roma dice addio a Riccardo Minghetti. Per Sofia Prosperi cerimonia a. 🔗 Leggi su Today.it

