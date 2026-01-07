Oggi 7 gennaio San Raimondo de Penafort | il maestro che indicò ai confessori la via del perdono

Oggi, 7 gennaio, si ricorda San Raimondo de Penafort, teologo e giurista domenicano. Considerato un maestro nel campo della confessione, scrisse una guida fondamentale per i confessori, offrendo indicazioni pratiche e spirituali sul perdono. La sua opera ha avuto un ruolo importante nel migliorare la prassi confessionale, contribuendo alla diffusione di un approccio più equilibrato e rispettoso del penitente.

Teologo e giurista, san Raimondo de Penafort fu un frate domenicano che scrisse un'importante guida utile per tutti i confessori. Oggi, 7 gennaio, si ricorda san Raimondo de Penafort, insigne teologo e giurista oltre che frate dell'Ordine dei Predicatori. Dotto e sapiente, diede un grande contributo alla Chiesa e al mondo domenicano con la formulazione.

