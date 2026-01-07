Occupazioni a rischio a Roma Don Mattia Ferrari | La Chiesa è con Spin Time no allo sgombero

L’occupazione di Spin Time a Roma è sotto minaccia di sgombero. Il 10 gennaio si terrà un’assemblea pubblica per discutere della tutela dei diritti degli occupanti. Don Mattia Ferrari ha sottolineato l’importanza di sostenere questa realtà, evidenziando che, anche in momenti difficili, la speranza rimane viva. La questione solleva interrogativi sulla gestione degli spazi sociali e sul ruolo della comunità nella difesa delle occupazioni.

Occupazioni a Roma, il primo bilancio: dal Virgilio al Pacinotti-Archimede, la protesta è già costata 200mila euro - È già pesante il bilancio delle conseguenze dell’ondata di occupazioni negli istituti romani, ... leggo.it

Occupazioni a Roma, la Prefettura dispone la tregua di Natale sugli sgomberi. Anche per CasaPound - Per la quale il governo di centrodestra è stato accusato quest’anno di «doppiopesismo» dopo gli sgomberi del Leoncavallo a Milano e di Askatasuna a ... roma.corriere.it

