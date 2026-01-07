Occhiuto | Forza Italia galleggia vorrei un partito più aperto aria fresca e nuove energie
In un contesto politico in evoluzione, Occhiuto sottolinea la volontà di rinnovare Forza Italia, auspicando un partito più aperto, con aria fresca e nuove energie. Il suo obiettivo è rafforzare la presenza e la credibilità del movimento, contribuendo a farla tornare protagonista nel panorama politico nazionale. Un percorso di rinnovamento condiviso, volto a consolidare valori e strategie per un futuro più stabile e incisivo.
In Forza Italia «c'è il tentativo, che dovrebbe essere condiviso da tutti, di farla tornare gloriosa. Ha rappresentato una grande novità politica negli ultimi trent'anni. Silvio Berlusconi è stato un grande innovatore. Ma il compito dei discepoli dovrebbe essere quello di interpretare le lezioni del maestro, non di citarlo solamente. Chi ha fatto grandi cose nella vita, non c'è riuscito soltanto. 🔗 Leggi su Feedpress.me
