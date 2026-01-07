Occhiuto | Forza Italia galleggia vorrei un partito più aperto aria fresca e nuove energie

In un contesto politico in evoluzione, Occhiuto sottolinea la volontà di rinnovare Forza Italia, auspicando un partito più aperto, con aria fresca e nuove energie. Il suo obiettivo è rafforzare la presenza e la credibilità del movimento, contribuendo a farla tornare protagonista nel panorama politico nazionale. Un percorso di rinnovamento condiviso, volto a consolidare valori e strategie per un futuro più stabile e incisivo.

Occhiuto: "Forza Italia galleggia, vorrei un partito più aperto, aria fresca e nuove energie" - In Forza Italia «c'è il tentativo, che dovrebbe essere condiviso da tutti, di farla tornare gloriosa. msn.com

“La mia scossa a Forza Italia”, Occhiuto: “il partito ha smarrito la sua carica di modernità” - In un’intervista di Antonio Rossitto per Panorama, Roberto Occhiuto, vicepresidente di Forza Italia e presidente della Regione Calabria, dal titolo “La mia scossa a Forza Italia“, ha parlato a 360° di ... strettoweb.com

Anniversario dell’uccisione di Piersanti Mattarella, il ricordo di Occhiuto: Nel giorno dell’anniversario dell’assassinio di Piersanti Mattarella, il presidente della Regione Calabria e vice segretario nazionale di Forza Italia, Roberto Occhiuto, ha voluto ricordarne l - facebook.com facebook

Forza Italia, Occhiuto e un volto di Mediaset: Pier Silvio sfratta Tajani. @gianlucroselli e @salvini_giacomo x.com

