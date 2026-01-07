Occhi su Gaza diario di bordo #119

Occhi su Gaza, diario di bordo #119. A Bir Zeit, una mattina all’interno dell’università, si alternano le lezioni con l’ingresso dei blindati e l’uso di lacrimogeni nei viali. I colpi risuonano tra gli studenti e le strutture accademiche, testimonianza di una situazione di tensione crescente. Questo report offre uno sguardo diretto sulla quotidianità di chi vive e studia in un contesto segnato da conflitti e instabilità.

Bir Zeit, mattina. Dentro l'università. Le lezioni in corso. I blindati entrano nel campus, i lacrimogeni riempiono i viali, i colpi partono. La Mezzaluna Rossa conta undici feriti: cinque colpiti da proiettili veri, quattro intossicati dal gas, due caduti durante la fuga. È la Cisgiordania, oggi. Un'università trattata come un obiettivo. Il luogo in cui si forma il futuro trasformato in teatro operativo. Nello stesso giorno, a Gerusalemme, lo Stato di Israele difende davanti alla Corte Suprema il divieto di accesso dei media internazionali a Gaza. La motivazione resta la stessa: sicurezza. Vale anche durante la tregua.

