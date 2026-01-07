Occasioni sprecate e gol concessi Brutta batosta contro il Como Nzola esce tra i fischi dell’Arena

La sconfitta contro il Como evidenzia le difficoltà recenti della squadra, con occasioni sprecate e gol concessi. La prestazione, segnata dall’uscita di Nzola tra i fischi dell’Arena, solleva molte riflessioni sulla fase attuale. In un contesto di sfide e incertezze, è importante analizzare con calma gli aspetti da migliorare per ritrovare fiducia e risultati positivi.

di Iacopo Nathan In una delle sue più famose avventure, l'indagato dell'occulto Dylan Dog si ritrova nella " zona del crepuscolo ". Un luogo dove i giorni si ripetono sempre uguali, senza cambiare mai. Anche il Pisa è entrato nella sua zona del crepuscolo, e non sa come uscirne. La gara contro il Como è la fotocopia di quasi tutte le altre sfide casalinghe dei nerazzurri. I primi 60 minuti passati a sorprendere, costruendo gioco e azioni da gol, mai concretizzate. Poi, però, inesorabilmente, la squadra di Gilardino si spegne, prestando il fianco a qualsiasi offensiva avversaria. Roma, Inter, Parma, Juventus e ora anche contro i comaschi.

