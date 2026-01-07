Nzola scaricato dal Pisa dopo il rigore fallito col Como andrà via | Gilardino lo stronca in diretta

Dopo il rigore fallito contro il Como, il Pisa ha deciso di non proseguire con M'Bala Nzola, che sarà svincolato dalla squadra. La decisione è stata comunicata dal tecnico Gilardino in conferenza stampa, evidenziando la necessità per l’attaccante di riflettere sul proprio percorso e sulle proprie responsabilità. La vicenda segna un momento di cambiamento per il giocatore e per il club, in un contesto di valutazioni tecniche e di squadra.

