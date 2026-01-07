Nzola Pisa scossone in casa toscana! Svolta in questo gennaio legata all’attaccante ecco cosa sta succedendo in queste ore

Nzola Pisa sta vivendo un momento di grande attenzione nel gennaio 2024. Le recenti novità riguardano il futuro dell’attaccante, con sviluppi che stanno attirando l’interesse di tifosi e addetti ai lavori. In queste ore si stanno delineando possibili cambiamenti, segnando una svolta importante per il club toscano e il giocatore. Ecco un aggiornamento sulle ultime notizie e le possibili conseguenze di questa situazione.

Nzola Pisa, caos per i toscani! Cosa sta succedendo in queste ultime ore per il futuro dell'attaccante. C'è la svolta L'avventura di M'Bala Nzola con la maglia del Pisa è giunta al capolinea. Quello che doveva essere il colpo da novanta per l'attacco nerazzurro si è trasformato in un matrimonio breve e privo di lieto fine.

Pisa, Gilardino duro su Nzola: "Deve capire cosa fare della sua vita calcistica" - L'allenatore nerazzurro non ha usato mezzi termini per il suo attaccante M'Bala Nzola

Il Como travolge il Pisa 3 a 0 ed è quarto in classifica. Nzola sbaglia un rigore alla David, ormai è una moda - 0 sul Pisa, raggiungendo gli stessi punti di Roma e Juventus. ilnapolista.it

Pisa-Como: stizza Fabregas, il gesto alla Guardiola. Concessi due rigori, ma Nzola copia David e Gila affonda - Il Como ne fa 3 al Pisa e vola in zona Champions, ma non è passata inosservata la stizza di Fabregas. sport.virgilio.it

Il Pisa conferma le parole di Gilardino e interrompe il prestito di Nzola: l'angolano torna a Firenze - facebook.com facebook

M'Bala #Nzola potrebbe lasciare #Pisa dopo 6 mesi, c'è l'interesse di una sua ex squadra. Lo #Spezia, a caccia di gol salvezza in #SerieB, vorrebbe riprendere l'attaccante angolano. Con la maglia delle Aquile Nzola ha giocato 4 stagioni segnando 35 gol in 1 x.com

