NVIDIA Rubin | la nuova generazione del Supercomputing AI

NVIDIA ha annunciato Rubin, una nuova piattaforma di supercomputing pensata per l'intelligenza artificiale. Questo sistema di prossima generazione mira a migliorare le prestazioni, l’efficienza e la scalabilità dei supercomputer dedicati all’AI, offrendo strumenti avanzati per le applicazioni più complesse. Rubin rappresenta un passo avanti nel settore, contribuendo a sviluppare soluzioni più rapide e affidabili nel campo dell’intelligenza artificiale.

(Adnkronos) – NVIDIA ha ufficializzato il lancio di Rubin, la piattaforma di prossima generazione progettata per ridefinire i parametri di potenza, efficienza e scalabilità dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale. L'architettura si basa su un concetto di "estremo co-design" che unisce hardware e software attraverso sei nuovi semiconduttori proprietari, puntando a una drastica riduzione dei tempi.

