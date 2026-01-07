Nusco torna la Notte dei Falò 2026

Nusco si appresta a ospitare la tradizionale Notte dei Falò 2026, un evento che ogni anno richiama visitatori e abitanti del territorio. Le serate si svolgeranno dal 16 al 18 gennaio, offrendo un’occasione di condivisione e di valorizzazione delle radici locali. Un appuntamento che rinnova l’importanza delle tradizioni e della comunità, mantenendo vivo il patrimonio culturale del paese.

