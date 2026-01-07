Nuovo Isee nel 2026 la Cisl | Nuove tutele per la prima casa e le famiglie numerose in Romagna

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2026, il nuovo Isee introduce importanti tutele per le famiglie, in particolare per la prima casa e le famiglie numerose in Romagna. La riforma conferma il ruolo centrale di questo strumento nel garantire equità sociale e accesso alle prestazioni assistenziali. La Cisl sottolinea l’importanza di un sistema più inclusivo e rappresentativo delle reali condizioni delle famiglie italiane.

"Con l'approvazione della Legge di Bilancio 2026, il sistema dell'Isee si conferma lo strumento cardine per garantire l'equità sociale e l'accesso alle prestazioni assistenziali nel nostro Paese. L'Indicatore della Situazione Economica Equivalente non è infatti una semplice pratica burocratica.

RINNOVO ISEE 2026 Vi aspettiamo per la presentazione del nuovo modello ISEE 2026 DOCUMENTI NECESSARI PER LA COMPILAZIONE DELL'ISEE 2026 Carta di identità del dichiarante e codici fiscali di tutti i membri del nucleo familiar

