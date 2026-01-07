Nuovo indirizzo Linguistico Internazionale all’Istituto De Filippo – Viviani | una proposta unica in Campania

A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo De Filippo – Viviani presenta il nuovo Indirizzo Linguistico Internazionale, una proposta educativa innovativa e rara in Campania. Questa novità amplia l’offerta formativa della regione, offrendo agli studenti un percorso approfondito di studi linguistici e culturali, in linea con le esigenze di un mondo sempre più globalizzato.

Con l'avvio del prossimo anno scolastico, l'Istituto Comprensivo De Filippo – Viviani introduce un'importante novità nel panorama dell'offerta formativa regionale: nasce il nuovo Indirizzo Linguistico Internazionale, un percorso didattico presente finora in pochissime scuole sul territorio.

