Nuovo indirizzo Linguistico Internazionale all’Istituto De Filippo - Viviani | una proposta unica in Campania
A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo De Filippo – Viviani introduce il nuovo Indirizzo Linguistico Internazionale, una proposta innovativa e rara in Campania. Questa novità arricchisce l’offerta formativa regionale, offrendo agli studenti un percorso didattico di livello internazionale. L’attivazione di questa sezione rappresenta un’opportunità per approfondire le competenze linguistiche e culturali, contribuendo alla crescita educativa degli studenti in un contesto di eccellenza.
Con l’avvio del prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo De Filippo – Viviani introduce un’importante novità nel panorama dell’offerta formativa regionale: nasce il nuovo Indirizzo Linguistico Internazionale, un percorso didattico presente finora in pochissime scuole sul territorio. 🔗 Leggi su Casertanews.it
