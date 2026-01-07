Nuovo indirizzo Linguistico Internazionale all’Istituto De Filippo - Viviani | una proposta unica in Campania

A partire dal prossimo anno scolastico, l’Istituto Comprensivo De Filippo – Viviani introduce il nuovo Indirizzo Linguistico Internazionale, una proposta innovativa e rara in Campania. Questa novità arricchisce l’offerta formativa regionale, offrendo agli studenti un percorso didattico di livello internazionale. L’attivazione di questa sezione rappresenta un’opportunità per approfondire le competenze linguistiche e culturali, contribuendo alla crescita educativa degli studenti in un contesto di eccellenza.

Il liceo 'Bambin Gesù' di San Severino rinnova offerta, via al '4+2'; Cr.Forma, studenti a lezione di studenti per prepararsi alla mobilità internazionale. Peer education in lingua con il Liceo Manin e nuove destinazioni in Europa e US; Pozzuoli, la Preside Annalisa Illiano lancia la sfida internazionale: al Tassinari nasce il nuovo Liceo Scientifico Cambridge.

