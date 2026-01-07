Nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 | l’inizio una nuova era

La nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 rappresenta un aggiornamento importante per uno dei modelli più storici della Casa di Hamamatsu. Dopo quarant’anni di presenza nel segmento delle supersportive, questa versione mira a consolidare la tradizione, offrendo tecnologia e prestazioni raffinate. Un modello che si rivolge a chi cerca affidabilità e prestazioni elevate, mantenendo fede alla lunga storia di Suzuki nel settore delle moto sportive di alta gamma.

(Adnkronos) – La nuova Suzuki GSX-R1000R 2026 nasce per riaffermare il ruolo della supersportiva più rappresentativa della Casa di Hamamatsu, un modello che nel 2025 ha celebrato quarant’anni di presenza continuativa nel mondo delle alte prestazioni. La presentazione mondiale avvenuta a Suzuka, durante la 8 Ore, e il successivo debutto europeo al Bol d’Or hanno . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

