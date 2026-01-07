Nuova casina dell’acqua L’inaugurazione nella frazione Grilli

A Gavorrano, nella frazione di Grilli, è stata inaugurata la nuova Casina dell’Acqua, un progetto volto a garantire un servizio pubblico sostenibile e accessibile. L’iniziativa mira a promuovere la partecipazione civica e a favorire pratiche più rispettose dell’ambiente, rafforzando il legame tra comunità e risorse locali. La struttura rappresenta un passo importante per lo sviluppo sostenibile e la qualità della vita nella zona.

GAVORRANO La comunità di Grilli ha inaugurato la sua nuova Casina dell'Acqua, un'iniziativa che coniuga servizio pubblico, sostenibilità e partecipazione civica. Situata in via Marco Polo, la struttura è stata presentata dalla sindaca di Gavorrano, Stefania Ulivieri, insieme al presidente di Acquedotto del Fiora (AdF), Roberto Renai, e alla presidente della Proloco Grilli, Silvia Sarcoli. L'installazione rappresenta un ulteriore servizio per i cittadini e un concreto passo avanti nella promozione di pratiche ambientali più responsabili. La sinergia tra l'amministrazione comunale, l'azienda del servizio idrico e l'associazione Proloco, che ha anche contribuito economicamente all'acquisto, è stata un elemento chiave del progetto.

