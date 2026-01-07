Novara addio alla poetessa e attivista Donata Castoldi
A Novara è venuta a mancare Donata Castoldi, poetessa e attivista di 79 anni. Scrittrice impegnata, ha contribuito attivamente alla comunità locale attraverso il suo coinvolgimento in Assopace Novara e altre iniziative culturali e sociali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale e sociale della città.
Si è spenta a Novara Donata Castoldi.La 79enne, scrittrice e poetessa, faceva parte di Assopace Novara, associazione con cui aveva organizzato numerose iniziative nel corso degli anni. “È venuta a mancare una nostra straordinaria compagna di cammino - scrive l'Associazione per la pace -. Grazie. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Addio a Donata Castoldi, voce libera e instancabile della pace - Amica e testimone del pensiero di Lidia Menapace, ha trasformato l’impegno civile in una pratica quotidiana di umanità e coraggio ... lavocedinovara.com
