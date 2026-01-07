Novara addio alla poetessa e attivista Donata Castoldi

A Novara è venuta a mancare Donata Castoldi, poetessa e attivista di 79 anni. Scrittrice impegnata, ha contribuito attivamente alla comunità locale attraverso il suo coinvolgimento in Assopace Novara e altre iniziative culturali e sociali. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il panorama culturale e sociale della città.

Novara24. . Addio a Carlo Poletti imprenditore dei rubinetti e gozzanese benemerito - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.