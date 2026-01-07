Notte fonda al Dall’Ara | l’Atalanta passa con un rotondo 2-0

Nella partita disputata al Dall’Ara, l’Atalanta ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Bologna. La squadra di casa, ancora in difficoltà, ha mostrato alcune difficoltà nel trovare il ritmo e le soluzioni offensive, subendo due reti nel corso dell’incontro. Con questa sconfitta, il Bologna mantiene il livello di gioco e i risultati attuali, che lo vedono attualmente lontano dalle posizioni di vertice della classifica.

