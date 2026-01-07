Notte fonda al Dall’Ara | l’Atalanta passa con un rotondo 2-0

Da bolognatoday.it 7 gen 2026

Nella partita disputata al Dall’Ara, l’Atalanta ha conquistato una vittoria per 2-0 contro il Bologna. La squadra di casa, ancora in difficoltà, ha mostrato alcune difficoltà nel trovare il ritmo e le soluzioni offensive, subendo due reti nel corso dell’incontro. Con questa sconfitta, il Bologna mantiene il livello di gioco e i risultati attuali, che lo vedono attualmente lontano dalle posizioni di vertice della classifica.

Timidi e con le idee parecchio confuse, i felsinei incassano la seconda sconfitta consecutiva e vedono così allontanarsi di parecchio la zona nobile della graduatoria. Tanto il lavoro da fare da parte dello staff di mister Vincenzo Italiano, che dovrà riesumare velocemente una squadra che ora. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

