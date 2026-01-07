Nott de Bisò la testa è caduta dal Rosso

Durante la Nott de Bisò di Faenza, la tradizionale rappresentazione in cui Annibale il Saraceno viene bruciato, si è verificato un episodio insolito: la testa dell’effigie, appesa al termine della cerimonia, si è staccata e è caduta verso Porta Imolese. Questo evento, secondo la tradizione, rappresenta simbolicamente il passaggio del fuoco e il rito di purificazione, mantenendo vivo il senso della celebrazione locale.

La testa di Annibale il saraceno, incendiato, come da tradizione, nella pubblica piazza al termine della Nott de Bisò di Faenza è caduta verso Porta Imolese. E questo è il ‘presagio benaugurale’ che ha fatto sussultare i sostenitori del Rione Rosso, accorsi insieme ad altre migliaia di persone in centro città per assistere allo scoccare della mezzanotte dell’Epifania al momento clou che celebra la fine dell’anno paliesco e l’inizio di un nuovo periodo di sfide cavalleresche, quelle in programma a giugno del 2026. Non solo sfide sportive ma anche un anno che si prospetta di cambiamenti per il mondo del Palio, come ha affermato pubblicamente il sindaco che è anche Magistrato dei Rioni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nott de Bisò, la testa è caduta dal Rosso Leggi anche: Iniziano i preparativi per la Nott de Bisò, attenzione alle modifiche della viabilità Leggi anche: Nott de Bisò 2026. Il Niballo finirà in cenere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Nott de bisò a Faenza, la testa del saraceno indica il “Rosso” - Il fumo acre del vin brulè che sale dai gotti in ceramica, il calore della folla accalcata sotto i portici e poi, improvviso, il bagliore che squarcia la mezzanotte. ravenna24ore.it

Faenza. Nott de’ Bisò perfetta con migliaia di persone in allegria per vedere il rogo del Niballo. La testa del saraceno è caduta verso il Rione Rosso - Tutto perfetto alla Nott de’ Bisò che ha introdotto Faenza alla festa dell’Epifania: un evento che, seppur nato nel 1964, è entrato nella tradizione della ... ravennanotizie.it

Nott de Bisò, rioni soddisfatti: "Grande successo" - La testa del fantoccio ha piegato verso il Borgo ma è caduta verso il Giallo . ilrestodelcarlino.it

UFO CRASH RETRIEVALS: Ten Stories of Crashed UFOs, Alien Bodies & Reverse Engineering of ET Craft

Nott de bisò a Faenza, la testa del saraceno indica il “Rosso” x.com

Il giro completo del Lago di Como. Giorno e notte. Testa e gambe. La UTLAC 250 è una sfida totale, da vivere passo dopo passo. Quante gare in Europa ti permettono di avere un Pacer al tuo fianco Perchè a volte correre insieme fa la differenza Un’esperien - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.