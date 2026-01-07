Norton-Cuffy Juve c’è una nuova pretendente che minaccia i bianconeri | sarà osservato durante Milan Genoa

Durante la partita tra Milan e Genoa, Norton-Cuffy, esterno inglese, sarà monitorato come possibile nuovo obiettivo di mercato per la Juventus. La società valuta attentamente le prestazioni del giocatore, che potrebbe rappresentare un’opzione per rinforzare la rosa in vista delle prossime stagioni. L’attenzione verso questa partita consente di osservare da vicino le caratteristiche e le potenzialità dell’atleta, valutando eventuali sviluppi futuri.

Norton-Cuffy Juve, c’è una nuova pretendente che minaccia i bianconeri per l’esterno inglese: sarà osservato durante Milan Genoa. La sfida tra Milan e Genoa non rappresenta solo un appuntamento cruciale per la classifica di Serie A, ma si trasforma in una vetrina strategica per il calciomercato rossonero. Sugli spalti di San Siro, la dirigenza del Diavolo osserverà con particolare attenzione un avversario specifico: Brooke Norton-Cuffy. Il “Casting” di Tare per la fascia destra. Secondo l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il nuovo Direttore Sportivo Igli Tare, insediatosi ufficialmente a maggio 2025, ha messo nel mirino l’esterno inglese classe 2004. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Norton-Cuffy Juve, c’è una nuova pretendente che minaccia i bianconeri: sarà osservato durante Milan Genoa Leggi anche: Asse Juventus-Genoa caldo: Perin in uscita, Norton-Cuffy osservato speciale Leggi anche: Norton-Cuffy Juve, l’interesse di Comolli è concreto: fatta questa mossa durante l’ultima gara del Genoa Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Perin Genoa non c’è solo il bianconero nella lista del Grifone | rischiano di cambiare anche i piani del calciomercato Juve! Cosa succede; Mandas Juve | il portiere ci spera ancora! Vuole aspettare i bianconeri ma c’è un maxi intrigo col Genoa; Giovane Juve c’è un grosso ostacolo adesso! La mossa di questa rivale può far saltare il banco L’indiscrezione non lascia dubbi; Calciomercato Juventus | chi può arrivare a centrocampo in questo gennaio! C’è un nome che sta scalando sempre più posizioni…Ultimissime. Juve, a destra piace Norton-Cuffy: prima va ceduto Joao Mario - Cuffy, esterno destro inglese classe 2004 del Genoa, sarebbe il "pallino" del nuovo ds della Juventus, Ottolini, per rinforzare la corsia della squadra di Spalletti. tuttojuve.com Juve su Chiesa e Norton-Cuffy. Cancelo al Barça - Cancelo va al Barcellona La Juventus accelera sul calciomercato e lavora su più fronti. tuttojuve.com

JUVE ACQUISTI Due rinforzi per Spalletti: sale Guido Rodríguez, a destra idea Norton-Cuffy. Le trattative - Tra sogni e necessità immediate, il mercato di gennaio della Juventus si muove lungo una linea sottile che tiene insieme presente e futuro. statoquotidiano.it

Milan: Norton-Cuffy osservato speciale per il mercato estivo Norton-Cuffy viene visto come un vice Saelemaekers un po' più pronto di Athekame. La concorrenza c'è (non solo Juve, ma anche club della Premier), il prezzo Tra i 15 e i 20 milioni @Gazzetta_it x.com

Due rinforzi per Spalletti: a centrocampo sale Guido Rodríguez, a destra Norton-Cuffy In mezzo al campo serve un uomo subito: l’idea Guido Rodríguez è in ascesa perché per qualità e prezzo riesce a dare più garanzie in vista della seconda parte de - facebook.com facebook

