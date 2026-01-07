Non voteremo solo nomi e cognomi il Centrosinistra e il programma partecipativo per il Comune di Arezzo
Il Centrosinistra di Arezzo presenta un nuovo approccio alle elezioni comunali, sottolineando l'importanza di un programma partecipativo che coinvolga i cittadini nelle scelte amministrative. L'obiettivo è andare oltre la semplice selezione di candidati, promuovendo un confronto aperto e trasparente per costruire insieme il futuro della città. Questa iniziativa mira a rafforzare il rapporto tra amministrazione e cittadini, valorizzando la partecipazione attiva nella definizione delle priorità locali.
Arezzo, 7 gennaio 2026 – «Non voteremo solo nomi e cognomi». Il Centrosinistra e il programma partecipativo per il Comune di Arezzo. «Scrivo di Arezzo, della sua municipalità, del governo e della comunità. È una sollecitudine, è una passione, per la città, per la politica. Avverto una sensibilità nuova che tende a escludere clausure promozionali, sento nell’aria aretina voglia di cambiamento, di uscita dalle solite trasversalità coatte. Promuovo e rimetto in gioco la politica, quella Bella e la metto al servizio di Arezzo. Si può ancora parlare di popolo di Arezzo? O più prosaicamente di gente aretina? L’ultimo decennio ha favorito l’individualismo a scapito della comunità. 🔗 Leggi su Lanazione.it
