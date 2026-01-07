Non solo Maduro e Delcy Chi guida il regime in Venezuela

L’arresto di Nicolás Maduro e di Cilia Flores ha suscitato reazioni contrastanti in Venezuela. Mentre alcuni vedono questo evento come un passo verso cambiamenti politici, altri esprimono preoccupazioni sulla stabilità del paese. Questa situazione evidenzia le complessità del regime venezuelano, dove figure chiave come Maduro e Flores svolgono ruoli fondamentali. Analizzare chi realmente guida il regime offre uno sguardo più approfondito sulla politica e le dinamiche interne del Venezuela.

C’è chi festeggia e chi si lamenta dell’arresto del leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, e la moglie, Cilia Flores, deputata e first lady del governo socialista. Ma certo è che poco è cambiato nell’ordine di quel poco che resta delle istituzioni del Paese sudamericano. Sebbene il presidente americano Donald Trump abbia detto di avere il controllo del Venezuela, il sistema di repressione e autocrazia è ancora in piedi ( qui la spiegazione del giornalista Victor Amaya per Formiche.net ). Il capo della Casa Bianca ha lasciato intendere che in questo processo di transizione politica verso il ripristino della democrazia la guida del Paese non può essere in mano della leader dell’opposizione Maria Corina Machado, o del presidente eletto nelle elezioni del 28 luglio 2024, Edmundo Gonzalez. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Non solo Maduro (e Delcy). Chi guida il regime in Venezuela Leggi anche: Delcy Rodriguez, chi è la ‘tigre’ vice di Maduro ora alla guida del Venezuela ad interim Leggi anche: Chi è Delcy Rodríguez, la donna che ora guida il Venezuela dopo la cattura di Maduro Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Venezuela, Maduro arrivato a NY. Rodriguez: Rilasciatelo. Trump scarica Machado; Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump: «Difenderemo il Paese»; Chi è Delcy Rodríguez, la vice di Maduro, presidentessa del Venezuela ad interim; L’esercito riconosce presidenza Rodríguez. Rubio: illegittima. Ue: decida il popolo. Non solo Maduro (e Delcy). Chi guida il regime in Venezuela - C’è chi festeggia e chi si lamenta dell’arresto del leader del regime venezuelano, Nicolás Maduro, e la moglie, Cilia Flores, deputata e first lady del governo socialista. formiche.net

