Non sa giocare e non conosce le regole | l’imbarazzante partita della tennista con una wild card al torneo di Nairobi – Video

Durante il torneo di Nairobi, una giovane tennista con una wild card ha affrontato una partita inaspettata, dimostrando inesperienza e difficoltà nel gioco. La situazione ha attirato l’attenzione, mettendo in luce il ruolo delle wild card come opportunità di crescita per i talenti emergenti. In questo video, si può osservare l’importanza di esperienze sul campo per lo sviluppo di nuovi atleti e per la crescita del torneo stesso.

Di wild card di "favore" a giovani tennisti per provare a dare uno "slancio" alla loro carriera ne abbiamo viste e ne vedremo ancora. Di altre a tennisti di rientro da un infortunio, anche. Ma quanto accaduto nel torneo Itf femminile W35 di Nairobi ha veramente dell'assurdo. Nel torneo su terra rossa della capitale del Kenya infatti la wild card è stata assegnata ad Hajar Abdelkader, tennista senza classifica che ha sfidato la numero 1026 WTA Lorena Schaedel. E fin qui nessuna anomalia, se non fosse che della giocatrice non si sa nulla: soltanto che probabilmente è stata la sua prima volta in un campo da tennis e che non ha minimamente le basi per giocarci.

