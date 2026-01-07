Non posso credere che non potrò più chiederti consigli | le lacrime della sorella di Chiara Costanzo al funerale dopo la strage di Crans-Montana
Durante il funerale di Chiara Costanzo, la sorella ha espresso il dolore e la rabbia per la perdita prematura, sottolineando quanto sia difficile accettare l’assenza di chi si amava. Le parole riflettono il senso di vuoto e l’incredulità di una famiglia di fronte a una tragedia che ha colpito profondamente tutti i presenti. Un momento di grande dolore, che rende ancora più evidente l’importanza di supportarsi nei momenti di lutto.
“Sono così arrabbiata che sei stata portata via dalla vita a 16 anni, non dovevi nemmeno essere lì, dovevi andare da un’altra parte”. Lo ha detto Elena Costanzo, sorella di Chiara, l a 16enne morta nella strage di Crans-Montana, prendendo la parola nella basilica di Santa Maria delle Grazie di Milano al termine dei funerali. “Eri socievole e amavi stare con le amiche ma anche stare a casa. Non ti abbattevi quando facevi errori e imparavi da essi”, ha detto rivolta alla sorella. “Volevi viaggiare e ti prometto che farò io questi viaggi per te. Sono arrabbiata perché così se ne va una parte del mio cuore. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
