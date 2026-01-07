Non posso credere che non potrò più chiederti consigli | le lacrime della sorella di Chiara Costanzo al funerale dopo la strage di Crans-Montana

Durante il funerale di Chiara Costanzo, la sorella ha espresso il dolore e la rabbia per la perdita prematura, sottolineando quanto sia difficile accettare l’assenza di chi si amava. Le parole riflettono il senso di vuoto e l’incredulità di una famiglia di fronte a una tragedia che ha colpito profondamente tutti i presenti. Un momento di grande dolore, che rende ancora più evidente l’importanza di supportarsi nei momenti di lutto.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.