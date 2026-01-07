Non ha i soldi per il riscaldamento e improvvisa una stufa in casa | muore intossicato

Un uomo di 63 anni, Luigi Delsio, è deceduto nel suo appartamento a causa di un’intossicazione da monossido di carbonio. La tragedia è avvenuta mentre aveva improvvisato un sistema di riscaldamento, probabilmente a causa di difficoltà economiche. Questo episodio evidenzia i rischi legati all'uso improprio di dispositivi domestici e l'importanza di adottare misure di sicurezza per prevenire incidenti simili.

Un uomo di 63 anni, Luigi Delsio, è morto nel suo appartamento dopo aver respirato monossido di carbonio. È successo nella notte del 6 gennaio in un cascinale di Biassono, nella frazione San Giorgio (Monza e Brianza). Ad avvisare i soccorsi è stato il figlio 40enne: anche lui ha inalato la stessa.

