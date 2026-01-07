Non è ancora finita dice Nuno

Nuno Espirito Santo, allenatore del West Ham, ha invitato i tifosi a mantenere la fiducia nonostante la recente crisi della squadra, attualmente a sette punti dalla zona retrocessione della Premier League. Le sue parole sottolineano l’importanza di restare uniti e fiduciosi in un momento difficile, cercando di invertire la rotta e ritrovare stabilità nel campionato.

2026-01-07 00:41:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: L’allenatore del West Ham Nuno Espirito Santo ha esortato i tifosi a mantenere la fiducia dopo che la sua squadra è scivolata a sette punti dalla zona retrocessione della Premier League. Morgan Gibbs-White ha segnato un rigore all’89’ mentre il Nottingham Forest rimontava da un goal e batteva gli Hammers 2-1 al London Stadium. Nuno ha vinto solo due partite da quando ha preso la guida degli Hammers e la sua squadra inizia a sembrare alla deriva. Gli Hammers hanno disputato 10 partite consecutive di Premier League senza vittorie per la prima volta da una serie di 11 tra dicembre 2006 e marzo 2007. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: “Dobbiamo riportare indietro i nostri fan”, dice Nuno

Leggi anche: Lazio, i convocati per il Cagliari: rientra Hysaj, ancora out Nuno Tavares

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Theo: A parte Ibra la mancanza di milanismo si sente. Tornare? No finché ci sono certe persone

MILANO: DUBBIO SHIELDS Olimpia in campo domani a Atene per la sfida Panathinaikos. «L'emergenza non è finita, anzi» dice Poeta. x.com

MILANO: DUBBIO SHIELDS Olimpia in campo domani a Atene per la sfida Panathinaikos. «L'emergenza non è finita, anzi» dice Poeta. Le ultime... https://www.pianetabasket.com/olimpia-milano/olimpia-alla-sfida-pana-con-shields-in-dubbio-poeta-noi-anco - facebook.com facebook