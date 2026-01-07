Non credo a nulla | Fabrizio Corona senza filtri nel trailer della serie Netflix Io sono notizia

Il 9 gennaio Netflix presenta la serie “Io sono notizia”, un approfondimento sulla figura di Fabrizio Corona. Il trailer ufficiale offre una prima visione di un racconto che esplora il suo ruolo nel mondo della comunicazione e le controversie che lo hanno caratterizzato. La docu-serie si propone di rispondere a domande sulla sua identità, tra fama e ombre, offrendo uno sguardo diretto sulla complessità di questa figura pubblica.

Il 9 gennaio Netflix si appresta a lanciare quello che sarà sicuramente uno dei suoi contenuti più discussi dell'anno, e intanto oggi ha diffuso il trailer ufficiale di Fabrizio Corona - Io sono notizia Chi è Fabrizio Corona? Il genio della comunicazione per cui vorrebbe passare o il manipolatore senza scrupoli, come in tanti lo additano? Domande a cui la docu-serie Netflix, Io sono notizia - di cui è disponibile il trailer -, tenterà di rispondere. Cinque episodi, in arrivo il 9 gennaio 2026 sulla piattaforma streaming, chi si propongono di essere molto più di una biografia dell'ex Re dei paparazzi: più il racconto di un Paese che, dagli anni dell'era berlusconiana fino all'avvento dei social, ha smesso di distinguere la differenza tra realtà e reality.

Fabrizio Corona si confessa su Netflix con Io Sono Notizia: Vallettopoli, potere e social in un racconto choc - La docuserie Io Sono Notizia, ripercorre l’ascesa e la caduta di Fabrizio Corona: dagli anni d’oro del gossip a Vallettopoli fino alla nuova era dei social. libero.it

