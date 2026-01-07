Un’impiegata su Reddit si lamenta di dover pulire la macchina del caffè, nonostante non beva caffè e non ritenga di dover svolgere quel compito. La sua riflessione apre un dibattito sulle responsabilità condivise in ufficio e sulle aspettative tra colleghi. Questa vicenda evidenzia le dinamiche quotidiane che possono sorgere in ambienti lavorativi, spesso tra doveri e rispetto reciproco.

La vita da ufficio spesso è fonte di gioie e dolori. In quest’ultimo caso la protagonista della storia, pubblicata su Reddit, è una impiegata che si rifiuta di pulire la macchina del caffè, scatenando un dibattito sul posto di lavoro. Il motivo? La donna non beve il caffè e si sente esonerata dagli obblighi della turnazione. Nel suo post, la lavoratrice ha spiegato di condividere una sala relax con circa 20 colleghi e che lo spazio include “una macchina del caffè, molte tazze e una lavastoviglie per le suddette tazze”. Ha aggiunto che la macchina richiede una pulizia giornaliera “in modo che il latte in polvere all’interno non si indurisca durante la notte “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non bevo caffè e non capisco perché devo pulire la macchinetta per i colleghi e le loro tazzine sporche”: una impiegata si sfoga su Reddit

