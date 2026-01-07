Nicole Kidman e Keith Urban ufficializzano il divorzio | cosa prevede l'accordo sulla gestione delle figlie

Nicole Kidman e Keith Urban hanno annunciato ufficialmente la separazione, dopo quasi 20 anni di matrimonio. La decisione riguarda anche la gestione dell’affidamento delle figlie, con un accordo condiviso volto a garantire il benessere dei figli. La notizia rappresenta un passaggio importante nelle vite dei due artisti, che continueranno a collaborare nel rispetto reciproco e delle esigenze familiari.

