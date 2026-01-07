Nicola Lillo passa a Mediobanca per dirigere la comunicazione

Nicola Lillo è stato nominato direttore della Comunicazione di Mediobanca. Con un’esperienza precedente in UniCredit, ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore delle relazioni con i media, tra cui Deputy Head Group Media Relations e Head of International Media Relations. La sua assunzione mira a rafforzare la strategia comunicativa della banca, contribuendo a consolidare la trasparenza e la presenza sul mercato.

Nicola Lillo è il nuovo direttore della Comunicazione di Mediobanca. Proviene da UniCredit, dove ha ricoperto il ruolo di Deputy Head Group Media Relations e Head of International Media Relations. La sua carriera inizia nel giornalismo, con Ansa e La Stampa. Successivamente lavora nell’ufficio stampa di Cassa Depositi e Prestiti e come responsabile dei rapporti con la stampa estera del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

