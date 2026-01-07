Nicola Lillo passa a Mediobanca per dirigere la comunicazione
Nicola Lillo è stato nominato direttore della Comunicazione di Mediobanca. Con un’esperienza precedente in UniCredit, ha ricoperto ruoli di rilievo nel settore delle relazioni con i media, tra cui Deputy Head Group Media Relations e Head of International Media Relations. La sua assunzione mira a rafforzare la strategia comunicativa della banca, contribuendo a consolidare la trasparenza e la presenza sul mercato.
Nicola Lillo è il nuovo direttore della Comunicazione di Mediobanca. Proviene da UniCredit, dove ha ricoperto il ruolo di Deputy Head Group Media Relations e Head of International Media Relations. La sua carriera inizia nel giornalismo, con Ansa e La Stampa. Successivamente lavora nell’ufficio stampa di Cassa Depositi e Prestiti e come responsabile dei rapporti con la stampa estera del presidente del consiglio dei ministri Mario Draghi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Leggi anche: Nicola Lillo lascia UniCredit e sbarca a Mediobanca
Leggi anche: Gedi, la guerra per Repubblica passa dalla comunicazione
Nicola Lillo alla guida della comunicazione di Mediobanca; Nicola Lillo è il nuovo Direttore Comunicazione del Gruppo Mediobanca; Nicola Lillo nominato direttore comunicazione di Mediobanca; Nicola Lillo lascia UniCredit e sbarca a Mediobanca.
Nicola Lillo alla guida della comunicazione di Mediobanca - Nicola Lillo alla guida della comunicazione di Mediobanca; in passato ha lavorato per Unicredit e Cassa Depositi e Prestiti ... businesspeople.it
Nicola Lillo lascia UniCredit e sbarca a Mediobanca - A piazzetta Cuccia Nicola Lillo va a fare il direttore della comunicazione. msn.com
Nicola Lillo nominato direttore comunicazione di Mediobanca - Nicola Lillo è stato nominato Direttore Comunicazione del Gruppo Mediobanca. msn.com
Nicola Lillo è stato nominato Direttore Comunicazione del Gruppo Mediobanca. Lascia Unicredit dove ha ricoperto il ruolo di Deputy Head Group Media Relations and Head of International Media Relations, dopo esperienze alla presidenza del Consiglio nello x.com
Nicola Lillo nominato direttore comunicazione di Mediobanca https://www.primaonline.it/2026/01/05/461408/nicola-lillo-nominato-direttore-comunicazione-di-mediobanca/ - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.