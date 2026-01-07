Nicola Lener nuovo Ambasciatore d’Italia in Australia

Nicola Lener è stato nominato nuovo ambasciatore d’Italia in Australia, con sede a Canberra. Nato a Cagliari nel 1968 e laureato in Giurisprudenza, Lener ha iniziato la carriera diplomatica nel 1993. La Farnesina ha comunicato ufficialmente il suo incarico, che rappresenta un punto di riferimento per i rapporti tra Italia e Australia.

Nicola Lener ha assunto l'incarico di ambasciatore d'Italia a Canberra. Lo rende noto la Farnesina. Nato il 18 agosto 1968 a Cagliari, dove si è laureato in Giurisprudenza, Lener ha avviato la carriera diplomatica nel 1993. Prima di assumere le funzioni di ambasciatore in Australia, ha svolto al ministero degli Esteri le funzioni di Coordinatore per le attività di diplomazia giuridica multilaterale e prestato servizio anche alla Direzione generale per la promozione del sistema Paese (2014-2019). All'estero è stato ambasciatore ad Abu Dhabi (2019-2022), ministro consigliere a Ottawa (2010-2014), console generale a Casablanca (2006-2010) e responsabile della sezione economico-commerciale delle Ambasciate a Lima (1997-2001) e Amman (2001-2004).

