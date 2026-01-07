Nick Kyrgios è disperato | Perché gioco a tennis

Nick Kyrgios torna al centro dell’attenzione con dichiarazioni che suscitano discussioni nel mondo del tennis. L’atleta australiano, noto per il suo carattere irriverente, ha recentemente espresso la sua motivazione principale nel giocare a tennis: il desiderio di guadagnare soldi. Queste parole riaccendono il dibattito sulla percezione del professionismo nel circuito e sulle motivazioni che spingono i giocatori a dedicarsi a questo sport.

Riuscirà mai a stare almeno un giorno all’anno in pace Nick Kyrgios? Il tennista australiano più politically incorrect del circuito, infatti, torna a far parlare di sé con dichiarazioni che non piacciono ai puristi della racchetta e scuotono il mondo del tennis: “Una delle mie più grandi motivazioni è sempre stata quella di guadagnare soldi con il tennis. Non mentirò”. E lo dice senza arrossire, dopo la bruciante sconfitta nel primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane dove è stato eliminato nettamente dall’americano Aleksandar Kovacevic in due set. Kyrgios non fa retorica: la sua è sfrontatezza. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

