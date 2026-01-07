Neymar ha recentemente condiviso sui social un video in cui mostra la sua collezione di veicoli ispirati a Batman, tra cui una Batmobile, un Batcottero e un jet privato. L’atleta brasiliano ha investito circa 13 milioni di euro per personalizzare questi mezzi esclusivi, rafforzando il suo legame con il personaggio del pipistrello. Questa passione per il mondo di Batman si riflette nelle sue scelte di stile di vita e collezionismo.

Che il rapporto tra Neymar e Batman fosse molto stretto non era un segreto per nessuno. Oggi, però, il brasiliano ha postato sui social un video ispirato alla collezione esclusiva di veicoli ispirati al famoso pipistrello, dalla Batmobile al Batcottero fino a un jet privato personalizzato. Lo rivela El Clarin Nel video Neymar mostra i suoi impressionanti veicoli ispirati alla leggendaria saga, accompagnato dalla frase “I sogni possono avverarsi ”. La star brasiliana ha rivoluzionato i social media e ha sorpreso tutti i fan di El Murciélago (Il Pipistrello). L’auto, nota come Tumbler, ha richiesto oltre tre anni di lavoro artigianale ed è costata circa 1,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Neymar sempre più pazzo di Batman, ha speso quasi 13 milioni per farsi il Batcottero e la Batmobile

