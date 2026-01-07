Neymar resta al Santos | ufficiale il rinnovo fino al 2026

Neymar ha rinnovato il suo contratto con il Santos, confermando la sua permanenza fino al 2026. La decisione mette fine alle speculazioni e garantisce la continuità del giocatore con il club brasiliano, dove tutto è iniziato. La firma rappresenta un passo importante sia per il calciatore che per il Santos, rafforzando il legame tra Neymar e la squadra.

Neymar resta dove tutto è cominciato. Dopo giorni di attese e indiscrezioni, arriva l'ufficialità che chiude ogni dubbio: il fuoriclasse brasiliano ha rinnovato il suo contratto con il Santos e continuerà a vestire il bianco e nero almeno fino al termine della stagione 2026. Una scelta che va oltre il semplice prolungamento contrattuale e che racconta una fase precisa della carriera di Neymar. Non una fuga, non un rilancio esotico, ma una decisione identitaria, maturata nel luogo in cui il calcio per lui è sempre stato casa. O PRÍNCIPE CONTINUA! O eterno #MeninoDaVila Neymar Jr renovou seu contrato com Santos FC até o fim da temporada para seguir escrevendo sua história no futebol com o #MantoSagrado!

Neymar rinnova con il Santos fino al 2026: il fuoriclasse resta in Brasile - Neymar Jr rinnova fino alla fine della stagione per continuare a scrivere la sua storia calcistica con il ... it.blastingnews.com

Neymar-Santos: il rinnovo fino al 2026 è ufficiale - Il calciomercato del 2026 si apre con il botto: Neymar Jr ha ufficialmente rinnovato il suo contratto con il Santos. generationsport.it

