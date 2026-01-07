Il Newcastle United si prepara ad affrontare il Leeds United in una partita di Premier League, con l'obiettivo di ottenere la terza vittoria consecutiva. La squadra si presenta con alcune novità, tra cui il ritorno di Woltemade, che potrebbe avere un ruolo chiave nell'incontro. La sfida si svolgerà in casa dei Magpies, in un match importante per la classifica e la stagione dei due club.

2026-01-07 21:07:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il Newcastle United cercherà di ottenere la terza vittoria consecutiva in Premier League quando ospiterà il Leeds United. Ricevi tutte le notizie sulla squadra qui. Il Newcastle United è alla ricerca della terza vittoria consecutiva per scalare la classifica della Premier League contro il Leeds United. La squadra di Eddie Howe ha battuto Burnley e Crystal Palace entrando nella top 10 e iniziando la serata a soli cinque punti dal Liverpool, quarto in classifica. Una serie di cinque pareggi in sei partite di imbattibilità ha aiutato il Leeds a mettersi in salvo, ma rischia di ricadere verso gli ultimi tre. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Newcastle v Leeds Notizie dalla squadra: Woltemade ritorna per Magpies

Leggi anche: Woltemade è entusiasta di ripagare i tifosi del Newcastle dopo l’autogol del derby Tyne-Wear

Leggi anche: Newcastle-Tottenham (martedì 02 dicembre 2025 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici. Magpies superiori

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Newcastle contro Leeds: Anteprima e Pronostico; Daniel Farke says Jayden Bogle ‘could face’ Newcastle, Leeds trio doubtful; Torino vs Udinese – Pronostico Serie A | 07 Gennaio 2026; Newcastle United: Match officials appointed.

TODAY'S GAMES Man City - Brighton (21:30) Burnley - Man Utd (22:15) Brentford - Sunderland (21:30) C. Palace - Aston Villa (21:30) Everton - Wolves (21:30) Fulham - Chelsea (21:30) Newcastle - Leeds (22:15) Bournemouth - Spurs (21: - facebook.com facebook