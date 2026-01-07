Il match tra Newcastle e Leeds, in programma mercoledì 7 gennaio alle 21:15, si disputa a St James’ Park. Si tratta di una partita importante per entrambe le squadre, che affrontano questa sfida con obiettivi diversi in classifica. Di seguito, analizzeremo le probabili formazioni e offriremo un pronostico basato sulle ultime prestazioni e statistiche.

Mercoledì 7 gennaio 2026, ore 20:15 (UK) 21:15 (Italia) – St James’ Park Notte di Premier League a St James’ Park: il Newcastle ospita il Leeds in una sfida pesante soprattutto per ritmo e classifica. I Magpies cercano continuità dopo due vittorie consecutive, mentre i Whites arrivano con fiducia e con l’obiettivo di fare punti anche su un campo tradizionalmente difficile. Newcastle: fiducia ritrovata e voglia di terza vittoria di fila. Il Newcastle sembra aver ritrovato energia e compattezza. Nelle ultime uscite ha mostrato un calcio più aggressivo, con pressione alta e recupero palla rapido, tornando a creare tante occasioni soprattutto in casa. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Newcastle–Leeds preview, probabili formazioni e pronostico

Leggi anche: West Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronosticoWest Ham–NewcastleWest Ham–Newcastle: preview, probabili formazioni, chiavi tattiche e pronostico

Leggi anche: Newcastle–Fulham: preview, probabili formazioni e pronostico

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Probabili formazioni Italia Israele/ Quote: Gattuso a tre? (Qualificazioni Mondiali 2026, 14 ottobre 2025) - Probabili formazioni Italia Israele: le scelte di Gattuso e Ben Shimon nella partita valida per le qualificazioni Mondiali 2026. ilsussidiario.net

Probabili formazioni Milan Fiorentina/ Quote: Leao oppure Nkunku? (Serie A, oggi 19 ottobre) - Probabili formazioni Milan Fiorentina, quote e ultime notizie su moduli e titolari per la partita di Serie A, oggi domenica 19 ottobre I due allenatori sono inevitabilmente al centro dell’attenzione ... ilsussidiario.net

TODAY'S GAMES Man City - Brighton (21:30) Burnley - Man Utd (22:15) Brentford - Sunderland (21:30) C. Palace - Aston Villa (21:30) Everton - Wolves (21:30) Fulham - Chelsea (21:30) Newcastle - Leeds (22:15) Bournemouth - Spurs (21: - facebook.com facebook