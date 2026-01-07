Nevischio a Viterbo | Possibili nevicate a bassa quota

Oggi, mercoledì 7 gennaio, Viterbo ha sperimentato un leggero nevischio nel primo pomeriggio. Si è trattato di fiocchi bianchi che, per alcuni minuti, sono caduti senza formare accumuli al suolo. Sebbene non si siano verificati fenomeni di neve consistente, ci sono possibilità di nevicate a bassa quota nei prossimi giorni, in particolare durante le ore più fredde.

Intorno alle 14 di oggi, mercoledì 7 gennaio, leggero nevischio su Viterbo. Non si è trattato di una vera nevicata, ma di piccoli fiocchi bianchi che per alcuni minuti sono caduti in modo coreografico, senza però creare accumuli al suolo. Le sommità dei monti Cimini appaiono infatti leggermente.

