Nevicata dell’Epifania rami caduti o pericolanti | 250 interventi in provincia dei Vigili del Fuoco
A seguito della nevicata dell’Epifania, i Vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena hanno effettuato circa 250 interventi per rami caduti e situazioni di pericolo. L’attività prosegue in tutta la provincia per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire sulle criticità causate dall’evento meteorologico.
I Vigili del fuoco del comando di Forlì-Cesena proseguono l'attività di interventi riconducibili alla nevicata che ha colpito martedì tutta la provincia. Il dato aggiornato a mercoledì sera è di quasi 250 interventi conclusi, con varie squadre operanti su tutta la provincia. Interventi. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
