Nevicata dell’Epifania rami caduti o pericolanti | 250 interventi in provincia dei Vigili del Fuoco

A seguito della nevicata dell’Epifania, i Vigili del Fuoco del comando di Forlì-Cesena hanno effettuato circa 250 interventi per rami caduti e situazioni di pericolo. L’attività prosegue in tutta la provincia per garantire la sicurezza dei cittadini e intervenire sulle criticità causate dall’evento meteorologico.

